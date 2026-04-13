أجواء مبهجة.. الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع

وسط أجواء مبهجة سادتها الفرحة، احتفل المواطنون بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، بين الأشجار والزهور، في المتنزهات والحدائق بالمحافظات.

الدقهلية

استقبل الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، زوار ومواطني المدينة بالورود والشوكولاتة، احتفالًا بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، وسط أجواء مبهجة سادتها الفرحة وهتافات المواطنين.

فيها تفقد "عبد العاطي "شواطئ المدينة، حيث شملت المرور على شاطئ جمصه السياحي مرورًا بشاطئ مايو السياحي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على توحيد ألوان الشماسي، والارتقاء بمنظومة الإنقاذ، مع التشديد على وضوح لافتات الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المدينة تفعيل غرف العمليات وفرق الطوارئ لمواجهة أية أعطال في المرافق والخدمات، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وتنفيذ حملات نظافة وتجميل وصيانة شاملة لأعمدة الإضاءة بمختلف أنحاء المدينة، خاصة مناطق تقسيم 15 مايو ومدينة الشيخ زايد.

كما أشار إلى الانتهاء من تجهيز الشواطئ بكامل المعدات ورفع كفاءتها، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف على طول الكورنيش، بما يضمن سلامة وأمن المصطافين.

جنوب سيناء

شهدت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء انتعاشًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، سواء من السياحة الداخلية أو الدولية، حيث توافد الزائرون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الفريدة التي تتميز بها المحافظة، ومياهها الصافية، وتنوع الألعاب والأنشطة المائية.

وتضمّن بوفيه المنتجعات السياحية مجموعة من الأسماك المملحة، مثل «الرنجة، الفسيخ، السردين»، إلى جانب أطعمة وحلويات بألوان الربيع، فضلًا عن ديكورات مبهجة تعكس أجواء الاحتفال بأعياد الربيع، وهو ما جذب السائحين من مختلف الجنسيات لتجربة هذه المأكولات والمشروبات.

وفي السياق ذاته، شهدت الشواطئ العامة بمدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، توافد مئات المواطنين والزائرين من مختلف المحافظات المصرية، للاحتفال بشم النسيم وسط أجواء من البهجة.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بجنوب سيناء، إن منتجعات مدن خليج العقبة «شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا» تشهد إقبالًا متزايدًا تزامنًا مع احتفالات الربيع، مؤكدًا أنها استعدت مبكرًا لهذا الحدث من خلال تقديم بوفيهات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وعلى رأسها المأكولات المصرية المرتبطة بشم النسيم، مثل «الفسيخ، الرنجة، السردين، الفول النابت، الحمص، والبيض الملون»، والتي حظيت بإعجاب السائحين.

وأوضح أن السائحين يحرصون أيضًا على تجربة المأكولات الشعبية، مثل الطعمية والفول على الإفطار، إلى جانب مختلف أنواع الأسماك المملحة وغير المملحة على الغداء، فضلًا عن الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، مثل حفلات «الفوم بارتي»، والفلاي بورد، وتلوين البيض على حمامات السباحة، في أجواء احتفالية مبهجة.

ومن جانبه، قال ماجد توفيق، مسؤول أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن المنتجعات حرصت على تنظيم برامج ترفيهية متنوعة، شملت حفلات تلوين للأطفال والكبار، وعروضًا غنائية واستعراضية على الشواطئ وحمامات السباحة، إلى جانب تنفيذ ديكورات مبهجة، تضمنت مجسمات كبيرة للبيض، وبوفيهات مزينة بتشكيلات فنية من الخضروات، مثل الخيار والبنجر والجزر.

وأضاف أن من أبرز مظاهر التجديد هذا العام إنشاء حظيرة مصغرة للطيور، تضم دجاجًا وأرانب حية، والتي لاقت إعجاب السائحين، خاصة الأطفال، الذين حرصوا على التفاعل معها والتقاط الصور التذكارية.

وعلى جانب آخر، شهدت الشواطئ العامة بمدن خليج السويس إقبالًا كثيفًا من المواطنين وزائري المحافظة، ما استدعى تكثيف التواجد الأمني، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية، لتأمين الاحتفالات.

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة الطور، تزايد الإقبال على حجز شاليهات اليوم الواحد بالشواطئ، مع توفير خدمات الإنقاذ البحري، ووضع علامات إرشادية لتحديد مناطق السباحة الآمنة.

فيما أوضح حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، أن نسب الإشغال بالقرى السياحية بلغت 100%، وأن الشواطئ استقبلت 45 رحلة من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى إعلان حالة الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات، وتوفير سبل الراحة للزائرين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

الواد ي الجديد

فتحت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة الوادي الجديد أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي تجمع الأسر والأطفال في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويحرص الأهالي على قضاء هذا اليوم وسط المساحات الخضراء، مصطحبين الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبة، مثل الفسيخ والرنجة والبصل والجبن القديم، في طقس متوارث يعكس عمق التراث الشعبي المصري، خاصة داخل المجتمع الواحاتي الذي يتمسك بعاداته وتقاليده.

وتتميز الوادي الجديد بتوافر العديد من الحدائق العامة والخاصة بأسعار رمزية، تبدأ من 5 جنيهات فقط، ما يجعلها وجهة مناسبة لجميع الفئات.

ومن أبرز هذه الأماكن: حديقة السلام بمدينة الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البدربان بمركز الداخلة، وحديقة الميدان بمركز الفرافرة، إلى جانب العديد من الحدائق المفتوحة مجانًا أمام المواطنين.

ويعود الاحتفال بشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث بدأ منذ عهد القدماء المصريين قبل نحو 2700 عام قبل الميلاد، وارتبط بعيد الربيع الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار. واستمر هذا التقليد عبر العصور المختلفة دون انقطاع، ليبقى أحد أبرز مظاهر التراث المصري.

وفي الوادي الجديد، يكتسب شم النسيم طابعًا خاصًا، حيث تتجه الأسر إلى الحقول والمزارع لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة، في أجواء يسودها الغناء الشعبي الواحاتي والأنشطة الترفيهية، ما يضفي طابعًا مميزًا على الاحتفال.

وتزخر المحافظة بالعديد من المقاصد السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الأعياد، ففي مدينة الخارجة يمكن زيارة معبد هيبس، ومقابر البجوات، والممشى السياحي، وقصر الناضورة، ومتحف الآثار، إلى جانب عدد من الحدائق العامة.

كما تضم مدينة الداخلة مواقع مميزة مثل قرية القصر الإسلامية، ومنتجع الرملة، ودوار العمدة، وحديقة حيوان البدربان، ومعبد دير الحجر، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة التي تستقبل الزائرين طوال اليوم.

أما واحة الفرافرة فتُعد من أبرز الوجهات الطبيعية، حيث تضم الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، إلى جانب عدد من القرى البيئية والمنتجعات التي تجذب الزوار من داخل وخارج المحافظة.