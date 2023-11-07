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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

إندونيسي بأحد المولات|
إندونيسي بأحد المولات| بطيخة لفلسطين و100ألف روبية لإسرائيل

قرر تيك توكر إندونيسي أن يشاهد ردود أفعال المواطنين في إندونيسيا بنفسه فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وغزة، فذهب إلى أحد المولات حاملًا لافتة منقسمة إلى نصفين؛ النصف الأول مرسوم عليه علم فلسطين وفوقه باللغة الإندونيسية “بطيخة واحدة لمؤيديها”، والنصف الثاني مرسوم به علم إسرائيل ومكتوب فوقه “100 ألف روبية إندونيسية لمؤيديها” وبجانبها حفنة من المال.

ظهر التيك توكر باسم Deri Destoni وبجانبه رجل يحمل عبوتين بهما قطع من البطيخ، محاولين لفت انتباه زوار المول إليهما لمشاهدة ردود أفعالهم. 

البطيخ أولًا وأخيرًا 

أوضح الفيديو الذي حصل على 9.1 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، عدم تفاعل المواطنين في البداية مع التيكتوكر، ثم جاء مواطن سائلًا (Deri) وهو يشير إلى البطيخ “هل هذا يؤكل؟”، فقال له التيكتوكر: “ماذا ستختار أولًا؟”، فأجابه المواطن: “سأختار البطيخ”، فرد عليه ديري قائلًا: "حسنًا، تناول وجبة جيدة".

وأشار الفيديو الخاص بـ"ديري"، الذي لديه مليون و300 ألف متابع على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، إلى أن المواطنين انهالوا عليهم بعد ذلك آخذين البطيخ ولم يقم أحد منهم بأخذ المال مقابل تأييده لإسرائيل. 

وبعد انتهاء البطيخ، قال التيكتوكر: "حسنًا، الـ100 ألف روبية لم يخترها أحد، وخلال دقيقة واحدة نفد البطيخ لمؤيدي فلسطين، في المرة القادمة ربما سأزيد المال إلى مليون". 

ثم كُتِب على الفيديو “فلسطين حرة” باللغة الإنجليزية.

@deridestoni free palestine 🇵🇸❤️ #gaza #palestine ♬ Royalty - Egzod & Maestro Chives & Neoni
تيك توكر إندونيسي اندونيسيا فلسطين إسرائيل البطيخ 100 ألف روبية إندونيسية

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