أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

لحظات من الفرحة وسط الآلام التي يعشيها شعب فلسطين بشكل مستمر عاشها أم فلسطينية بسبب نجاة طفلتها من القصف العشوائي والغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ظهر في مقطع الفيديو الأم الفلسطينية تحتضن طفلتها الصغيرة بقوة مكررًة: “الحمد لله، الحمد لله" ربما نجاها ليه بعد 9 سنين صبر في انظار طفل، لافتةً أثناء حديثها: “ما بعرف مصير زوجي هلى استشهد أم عايش لسه”.

غزة اليوم

حذر الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، اليوم الاثنين، من التدهور الخطير في قطاع غزة، والوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد عاهل الأردن، خلال لقائه مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم الاثنين الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس المحتلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ولفت إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، مشيرا إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.