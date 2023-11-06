قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل غزة.. فيديو

دخل قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة مع قوات برية لإجراء تقييم.

وقال لجيش الاحتلال الإسرائيل، إن “تناول التقييم، الذي جري مع قائد سلاح الهندسة القتالية، عيدو مزراحي، وضباط آخرين، التعامل مع أنفاق حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن القوات البرية عملت على عمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، إن “الجيش الإسرائيلي يعمق توغله في مدينة غزة”، حيث يعتقد أن المعقل الرئيسي لحركة حماس موجود.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن “الجيش الإسرائيلي قتل العديد من قادة حماس الميدانيين خلال الغارات الجوية والعمليات الليلية، الأمر الذي يضر بشكل كبير بقدرة حماس على تنفيذ هجمات مضادة”.