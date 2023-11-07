جمال العدل فى ضيافة برنامج "حبر سرى ".. الخميس والجمعة

يحل المنتج جمال العدل ضيفًا على برنامج حبر سري، الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم، ويذاع عبر شاشة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث جمال العدل عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية، ورأيه في قائمة أجور الفنانين، وغيرها من المواضيع الشائكة.

يذكر أن المنتج جمال العدل قال إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

كما تحدث جمال العدل خلال استضافته في برنامج on set الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع عن علاقته بنيللي كريم خاصة بعد ما أثير عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم "عالزيرو" وعدم ترويجها له وذلك بعد اعلانه أيضًا انه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من 15 حلقة فقررت نيللي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى في رمضان المقبل.

وقال العدل إن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات فهو لم يلحظ انها لم تروج للفيلم لكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما أنه من حق النجم أن يختار ما هو مناسب له.

وعن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة انتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

وعن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، أكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل فإن هناك تعاون مقبل معها، لكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له هذه الفترة.