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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوج سائحي إنجليزي في زيارة للممشى السياحي ببني سويف

فوج سياحي ببني سويف
فوج سياحي ببني سويف

استقبلت  محافظة بني سويف، الباخرة السياحية مصر" فندق عائم"خلال رحلتها  ومرورها قادمة من القاهرة إلى  أسوان ، وعلى متنها فوج قوامه 39 سائحا إنجليزياً.

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 استقبلت  محافظة بني سويف، الباخرة السياحية مصر" فندق عائم"خلال رحلتها  ومرورها قادمة من القاهرة إلى  أسوان ، وعلى متنها فوج قوامه 39 سائحا إنجليزياً،

وكان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة،الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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وأعرب أعضاء الفوج عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية على الممشى السياحي لتوثيق زيارتهم لبني سويف ، قبل التوجه لاستكمال برنامج الرحلة بزيارة هرم ميدوم في ختام الزيارة.

الاستفادة الاستثمار جائزة التميز الحكومي حرص حفاوة الاستقبال جائزة التميز حافظة بني سويف لمراكز التكنولوجية كورنيش النيل نائب محافظ بني سويف نائب محافظ من القاهرة مراكز التكنولوجية محافظة بني سويف محافظ بني سوي

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