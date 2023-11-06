نائب محافظ بني سويف يبحث استعدادات مشاركة المراكز التكنولوجية في جائزة التميز الحكومي

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً بمديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في حضور نهى محمد _منسق المحافظة _مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، داليا فيض_المشرف العام على المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ، الخطوات التي تم اتخاذها والإجراءات المطلوبة لإعداد ملف مشاركة المراكز التكنولوجية في"جائزة مصرللتميز الحكومي"في دورتها الرابعة 2024،والتي تنظمها وزارة التخطيط،ضمن خطة التنمية المستدامة" 2030" ،حيث تشمل فئات الجائزة: المؤسسة المتميزة، الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية،المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، القيادات المتميزة، الابتكار والإبداع المؤسسي ، وجائزة التميز الفردي.

حيث يجرى حالياً تجهيز المراكز للمشاركة في الجائزة ،فيما تم حضور ورشة عمل لمسؤلى المراكز التكنولجية، وجار تكوين فريق عمل للتميز بكل مركز وإعداد جدول زمني لتطبيق المعايير، ولمتابعة تطبيق معايير المنظومة داخل المركز وفق لأدلة معايير جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية،تمهيدًا لإعداد طلب الترشح ومتابعة التسجيل على الموقع الإليكتروني والسير في باقي الإجراءات.

من جهته أكد نائب المحافظ أهمية الابتكار والبحث عن خدمات أو آليات عمل مبتكرة وغير تقليدية في منظومة عمل تلك المراكز تكون حافزا قويا وداعماً نوعياً للمشاركة في تلك الجائزة ، التي تشمل ضمن فئاتهاالوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية ، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ووفق معايير الجائزة.