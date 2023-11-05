عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بني سويف: تحرير 48 مخالفة بالمخابز البلدية خلال 7 أيام

حملات تموينية على
حملات تموينية على المخابز البلدية

قال وكيل وزارة التموين ببنى سويف المهندس وصفي عبد الله إنه تم تحرير 48 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 4 نوفمبر الجاري، وذلك خلال حملات بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم، الأحد - أنه تم تحرير 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرين لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر للتصرف في 51 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن محضر لتجميع 8 أجولة بغرض التربح غير المشروع.


وأضاف عبد الله أنه تم تحرير محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وذكر أنه تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، والتحفظ على 420علبة سجائر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من صباح الجمعة الماضي، بينما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بالتلاعب في معايرة طلمبات الوقود التي يتم استخدامها في تموين السيارات لجمهور المستهلكين، وتم التحفظ على الطلمبات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، كشف تقرير أعده السكرتير العام للمحافظة حازم عزت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي، رئيس المدينة، قام بإيقاف أعمال حفر على أرض زراعية بناحية أبو سليم، وإزالة أكثر من 30 حالة في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى إهوة وبني رضوان وإهناسيا الخضراء والحلابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

بعد تثبيت الفائدة.. التفاصيل الكاملة عن شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ