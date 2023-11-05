عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى (تأهيل القيادات النسائية)

صدى البلد

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة_ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،حيث يهدف برنامج تأهيل القيادات النسائية إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى، والارتقاء بالأداء المؤسسي، والمساهمة فى دعم الأداء الحكومى وتحقيقا لرؤية مصر 2030.


وهنأ المحافظ المستفيدات من البرنامج التدريبي، الذي حصلن عليه، لاسيما وأنه يأتي في إطار توجه القيادة السياسية  بأهمية منح المراة مكانتها اللائقة ، والاهتمام والدعم الكبير وغير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور ومكانة  المرأة  على كافة الأصعدة ، وهو ما ظهر بشكل جلي  في تقلدها  لمناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى أجهزة ومؤسسات الدولة.

جامعة بنى سويف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميا فى تصنيف شنغهاي

قطع المياه عن عزبة بشرى وتوابعها وقرية دلهانس في بني سويف بسبب أعمال الصيانة

وفيما يتعلق بتفاصيل البرنامج أوضحت  داليا فيض، منسق البرنامج مع المعهد ومن الحاصلات على التدريب، أن البرنامج التدريبى  تضمن 20 محاضرة، منها 15 محاضرة فى قاعات التدريب، و5 محاضرات أونلاين على مدار 3 أشهر ، تم خلالها التركيز على عدد من الموضوعات الأساسية مثل: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، صنع القرار الإدارى، العمل الجماعى، مهارات التواصل، إدارة القوى العاملة، البيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، أخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفى، وإدارة التكنولوجيا والابتكار.. وغيرها.

وتم من خلاله تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرج Capstone يتبع منهجية متميزة لما تم دراسته ويعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة، ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة،حيث تم الحصول على البرنامج التدريبى ، بجانب الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL من جامعة ميزورى الأمريكية.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التحديات المعاصرة البرنامج التدريبي ال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومى للحوكمة جودة الخدمات جامعة بنى سويف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس غنيم محافظ بنى سويف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس عبد الفتاح السيسي لمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مشروعات تخرج مشروعات تخرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يحسم جدل رفع أجرة المواصلات

ترشيحاتنا

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

رقم صادم .. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الأعلى للقضاء يهدي درع المجلس للنيابة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ