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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنى سويف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميا فى تصنيف شنغهاي

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المرتبه ١٠١-١٥٠  عالميا فى العلوم البيطرية محققة المرتبه الثالثة محليا، كما حصلت على المرتبه ١٥١-٢٠٠ عالميا  فى مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققه أيضا المرتبه الثالثه محليا وذلك فى تصنيف شنغهاي الدولي.

كما حصلت جامعة بني سويف على الترتيب ٢٠١_٣٠٠ عالميا  في مجال العلوم الزراعية محققة المرتبة الثامنة محليا.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلاً عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

واضافت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بالجامعة، إن التصنيف هذا العام حقق نموا ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة جهود الباحثين فى النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي على ذلك من خلال بنك المعرفة المصري.

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