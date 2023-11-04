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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال إزالة تعديات على ساحل النيل

صدى البلد

قام الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف ، ومحمد بكري رئيس مدينة الفشن وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري.

وأشرف الوزير والمحافظ، على أعمال إزالة عدد (2) من المباني المتعدية على نهر النيل بمدينة الفشن، عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الأرضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صبة ، فضلاً عن القيام بجولة تفقدية داخل المجرى المائي لنهر النيل للمتابعة وللاطمئنان على نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني .

وزير الري يتفقد إزالة التعديات على مجرى النيل في بنى سويف.. صور

نائب محافظ بني سويف يتابع جهود إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف

وصرح الوزير ، بأن أجهزة  وهيئات الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها ، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات.

 وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف ، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما ، مؤكدا على المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات والجهات الأمنية المعنية  لتأمين التنفيذ .

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة ،لاستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

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السكرتير العام المساعد حافظة بني سويف زير الموارد المائية والري زيارة تفقدية مؤسسات الدولة لموارد المائية لمتابعة لمحافظة مصارف مدن المحافظة مخالفات نائب محافظ بني سويف وزارة الداخلية وزير الموارد المائية والرى ومؤسسات الدولة ومحافظ بني سويف وزير الموارد المائية

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