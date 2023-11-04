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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتفقد إزالة التعديات على مجرى النيل في بنى سويف.. صور

صدى البلد

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة .

والتقى الدكتور سويلم بالدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور هانئ أعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعديه علي نهر النيل ، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الارضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الاولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب) .

وقام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور هانئ بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللإطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني .

وأكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع ، مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها ، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات .

وأضاف  أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف ، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين ، مؤكدا علي المتابعة اللحظية من اجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ .

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل .

وأضاف أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع  .

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