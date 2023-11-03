نائب محافظ بني سويف يتابع جهود إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام " جهود الوحدات و استمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة ، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

ونوه نائب المحافظ "د.عاصم سلامة " بتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمرار رفع درجة الاستعداد ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

رافق نائب المحافظ خلال تفقده مركز السيطرة كل من : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ علاء عيد مدير الأزمات