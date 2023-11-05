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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن عزبة بشرى وتوابعها وقرية دلهانس في بني سويف بسبب أعمال الصيانة

صدى البلد

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن عزبة بشرى  وقرية دلهانس مركز الفشن،  لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة الـــ  3 عصر اليوم الأحد  5 نوفمبر 2023 ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى 

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و تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، وتهيب بالمواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

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