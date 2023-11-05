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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يسلم جهاز عرائس لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج

صدى البلد

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وصباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، فعاليات احتفالية تجهيز 10 من الفتيات المقبلات على الزواج من المستحقات، بواقع 20 جهازا مقدمة كهدية من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وتم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة من منتجات العربي، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي.

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وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة. 

وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهن، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن هذا الحدث يمثل جزءا من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

فيما عبرت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن محافظة الأقصر لها طابع خاص يميزها عن جميع الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف العالم، فهي منبع الحضارة المصرية القديمة التي يفتخر بها كل مصري.

كما قدمت “العربي” التهنئة إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وجميع القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الأقصر بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، والتي تعد احتفالية لكل المصريين، مؤكدةً أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في جميع ربوعها.

وأكدت أن مجموعة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن مبادرة حياة كريمة.

ونظمت مؤسسة العربى لتنمية المجتمع بالتعاون مع محافظة الأقصر، عدة فعاليات مشاركة منها في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، تضمنت مرور أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا الرمزية على المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم يوم ترفيهي لعدد كبير من أطفال الأقصر وزعت خلاله عددا من الهدايا، لإدخال الفرحة عليهم، وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

الأقصر أكثر احتياجا البهجة والسرور التحالف الوطني التحالف الوطنى للعمل الخدمة المجتمعية الفتيات المقبلات على الزواج

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