الأقصر تتزين بالمشروعات في عيدها القومي.. طريق الكباش وحياة كريمة أهمها.. وشارع مصر يوفر فرص عمل ومـصدر دخل للشباب

تزينت الأقصر، اليوم، فى عيدها القومي بارتدائها ثوب التطوير خلال الـ 10 أعوام الماضيـة بعد تنفيذ عدة مشروعـات بالمليارات غـيـرت شـكـل المحافـظـة وجعلتها درة المحافظـات الـسيـاحية.

ونجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير شكل محافظة الأقصر للأفضل وحققت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فى قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطي عشرات المليارات، وأصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد .

ونستعرض فى السطور التالية أهم هذه المشروعات.



كورنيش النيل



عام 2019 اعطي رئيس الوزراء توجيهاته بإنشاء كورنيش عالمي يليق بحجم ومكانة محافظة الأقصر وبدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر العمل وخلال أقل من عام واحد ظهر للنور طريق كورنيش النيل الجديد ليضاهي الميادين والساحات العالمية في الجمال والروعة ودقة التنفيذ والتصميم.

شملت أعمال إنشاء كورنيش جديد تغيير الارضيات وعمل غرف للمرافق وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار واستبدال أعمدة الكهرباء بأعمدة ديكورية وإضاءة بانورامية وروعي في كافة التصميمات تطبيق الهوية البصرية.



طريق الكباش



مر العمل بطريق الاحتفالات أو كما يطلق عليه (الكباش) بعثرات عديدة وعراقيل منعت استكماله ، وكانت توجيهات القيادة السياسية بسرعة انجاز العمل بالطريق الذي بدأت الاعمال الاستكشافية به لأول مرة عام 1949 حينما عثر علي أول أثر للطريق، وفي عام 2021 وبعد تكليفات الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم لإنهاء العمل بالطريق ، تم افتتاح طريق الكباش في احتفالية ضخمة مبهرة شهدها الرئيس وتناقلتها مئات القنوات ووسائل الاعلام العالمية وكانت الاحتفالية افضل دعاية إيجابية للسياحة المصرية.

يبلغ طول الطريق نحو 3 كيلو متر ومن اجل افتتاحه تمت أعمال إزالات عديدة وإنشاء كباري أعلى الطريق والقيام بأعمال حفر وتمهيد ووضع إضاءة متحفية.

شارع مصر



وجهة سياحية حديثة ومتنفس جديد لأهالي الأقصر افتتحه المستشار مصطفي ألهم في شهر سبتمبر عام 2022 بطريق الجولي فيل بجزيرة العوامية، واصبح شارع مصر منطقة مميزة للخروج وملاذاً لمن اراد التنزه في الهواء الطلق بعد ان انتشرت به عربات الطعام والمأكولات والمشروبات المرخصة والتي ساهمت في توفير فرص عمل وإيجاد مـصدر دخل للشباب

يبلغ طول الطريق حوالي 300 متر وعرضه أكثر من 30 متر وبه 4 حارات وتمت اعمال توسعته وإعادة رصفه وتزيينه في وقت قياسي بتكلفة ويوجد به حاليا نحو 18 عربة طعام ومقاهي وكافتيريات.



طريق المراسي



كان عرضه نحو 6 أمتار فقط تسير فيه السيارات بصعوبة فجاءت توجيهات محافظ الأقصر بتنفيذ اعمال توسعة وازدواج لطريق المراسي ، أحد أهم المسارات السياحية بالمحافظة من 6 الي 12 متر بعرض 3 حارات بدلا من حارتين مع رصف وتشجير واضاءة الطريق ليصبح رحباً فسيحاً متسعاً لمرور عدد كبير من السيارات. الطريق الذي يصل طوله الي نحو 3600 متر تمت اعمال توسعته في وقت قياسي خلال 6 شهور كما تمت اعمال تبطين الترعة الموازية للطريق بما يحقق السيولة الــمـــرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا واياباً من الشرق الي الغرب والعكس كما تم استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة الطريق بتزيين وتجميل مدخل الأقصر الجنوبي ومنطقة اسفل كوبري البغدادي بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر.

طريق المطار

احد اهم الطرق الحيوية التي تعد مدخلاً لمحافظة الاقصر وواجهتها الأولي وأول ما يقع عليه نظر الزائر للأقصر، ونظراً لاهميته وجه محافظ الأقصر بتطويره وتجديده وتكثيف اعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالطريق مع تطبيق الهوية البصرية فسار أحد أهم المسارات والطرق السياحية بالمحافظــــــة. يبلغ طول الطريق نحو 5 كيلو متر بداية من بوابة مطار الاقصر وصولاً الي مدخل مدينة الأقصر ويبلغ عرضه نحو 30 متر بحارتين ويعتبر من اوسع طرق المحافظة حيث يتسع لمرور عدد كبير من السيارات ويربط عدة طرق ببعضها كطرق قنا واسوان الزراعية ومدينة طيبة وعلي جانبيه مناظر طبيعية واضاءة ممـــــــــــــــــــــــيزة.



تطوير ساحة معبد الكرنك



تم انشاء ساحة معبد الكرنك في الفترة ما بين اعوام 2004 وحتي عام 2008 ضمن مشروعات تطوير الأقصر وعلي مدار عدة سنوات شهدت الساحة اعمال تطوير كان اخرها عام 2021 بتنفيذ أعمال إنشاء بوابة رئيسية لمعبد الكرنك تحتوى على مدخل ومخرج للحافلات السياحية وأماكن تمركز لأفراد الأمن والحراسة و إنشاء برجولات خشبية أمام البازارات السياحية بشكل يليق بمكانة المعبد، و تغيير جميع الأرضيات المتهالكة بالساحة الخارجية للمعبد بعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بالأشكال الحجرية مطعمة بشرائح البازلت الأسود كما تم تغيير أرصفة ساحة معبد الكرنك وتزيينها ببلاط الانترلوك وإعادة زراعة وتأهيل أحواض الزراعة وإضافة الزراعات والأشجار المزهرة بساحة المعبد الداخلية المؤدية إلى بهو المعبد بشكل جمالى يليق بمكانة المعبد وزواره وزراعة أشجار نخيل حول سور الساحة الخارجية لمعبد الكرنك مع اعادة طلاء الواجهات بشكـل يراعي تطبيق الهوية البــــــــــــــــــــــــــصرية



تطوير الميادين

بعد ان لاقت اعمال تطوير كورنيش الأقصر استحسان واشادة من الجميع بدأت محافظة الأقصر في تطوير كافة ميادين الأقصر وتم استحداث ميادين لأول مرة وبدأت الاعمال بتطوير ميدان أبو الحجاج وتبعها تطوير ميدان مرحباً وتم انشاء ميدان الكرنك بالقرب من مكتبة مصر العامة وحديقة الكومنولث وكذلك ميدان العوامية بطريق الشيراتون وميدان مدخل شارع الكورنيش وميدان شارع المحطة وراعت الأجهزة التنفيذية بالأقصر الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير ورفع كفاءة الميادين وكذلك المساحات المخصصة للطريق ولمرور السيارات والمارة وعمل التطوير اللازم لشبكة المياه مع تجنب النزول بمستوى الحفر لتفادي خط المياه والكابلات الموضوعة في باطن الأرض مع تكثيف المساحات الخضراء وتغيير الأرضيات وتطبيق الهوية البصرية، لتصبح ميادين عالـــــــــــــــمـــــية .



طلاء الواجهات

استكمالاً لما تم انجازه من خطط لتطوير الأقصر عبر تطبيق اللون الموحد ( color code ) وهو اللون (البيج) لمدن محافظة الأقصر، حققت المحافظة انجازاً في تطبيق خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري ومنعًا للتشوه البصري، وتعتبر الأقصر أولى المحافظات التي بدأت طلاء المنازل والجدران بلون موحد،قبل عدة سنوات وتم اعداد خطة في عام 2019، تتضمن عدم منح شهادة صلاحية المباني إلا بعد الطلاء، وتم طلاء عدد كبير من المنازل وسط تعاون كبير من المواطــــــنين.



الهوية البصرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2018 ، تبنيه لمقترح الهوية المصرية، والبدء من الأقصر، وكلف الجهات المعنية لتنفيذ ذلك المقترح. ومنذ ذلك الوقت بدأت محافظة الأقصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية وعدد من الوزارات فى وضع شعار مشروع «الهوية البصرية» للأقصر فى المبانى والمنشآت الحكومية وعلى وسائل المواصلات العامة وغيرها وتم تغيير شكل علم المحافظة كما تم تطبيق شعار الهوية البصرية على المراكب الشراعية وعربات الحنطور بجانب عدد كبير من سيارات التاكسى المرخصــــــــــــــــــــــــــــــة، شملت مراحل العمل بالمشروع تطبيق شعار الأقصر على محطة السكك الحديدية ومطار الأقصر الدولى ومعبدى الأقصر والكرنك والمزارات السياحية والأثرية بالإضافة إلى أنه تم مراعاة تطبيق مفهوم الهوية البصرية فى كافة مشروعات التطوير بالمحافظة فكرة المشروع تقوم على استحداث تصميمات تناسب كل محافظة وكل حرفة او قطاع داخل مصر وتم تطبيقها في الأقصر كأولي المحافظات بهدف إظهارها بشكل شبابى عالمى جديد لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجــمع.



ممشى الكورنيش السفلي



من منطلق اظهار مدينة الأقصر ذات الطابع الأثري العريق بشكل جمالي مميز شهدت الأقصر العمل بأهم مشروع لخدمة السياح والأهالى وهو تطوير كورنيش النيل بالأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر. وتم تطوير وتجميل كورنيش الأقصر من خلال إنشاء شبكات الحماية المدنية، وشبكة الصرف الصحى الخاصة بالبواخر السياحية، وذلك حفاظا على البيئة ومنع تلوث النيل كما تمت اعمال تجميل وتطوير للكورنيش عبر زيادة المساحات الخضراء وتطوير المحلات وانشاء برجولات ومقاعد خشبية ورفع كفاءة طريق الكورنيش وتغيير الارصفة ورفع كفاءة الاضاءة مع اقامة اسوار ومدرجات جانبية وتكثيف إجراءات الأمن والسلامـــة .



تركيب بلاط الإنترلوك للطرق والحارات

انجاز جديد يضاف لمحافظة الأقصر فى أحد أهم المشروعات التى ساهمت فى تجميل الشوارع الضيقة بالمناطق الهامة والسياحية بالمدن المختلفة، وهو مشروع أدخل الأقصر عصر النيولوك بتركيب بلاط الإنترلوك، حيث تم تركيب بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات المحافظة ضمن خطة التطوير والتــجمـــــيل كما تم تجميل الطرق والشوارع التي يصعب رصفها، بالانترلوك وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية مما لاقى استحسانا من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظريــــــن



كورنيش القرنة

يونيو 2022 زف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بشرى لأهالي البر الغربي باعلانه البدء في انشاء كورنيش جديد للقرنة، يتماشي مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث يتم انشاء الكورنيش وفقًا لاحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً لأهالى الأقـصــــــــــر. يشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير اماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشي على غرار ممشي اهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم ايضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 الاف متر، كما يتضمن المشروع انشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات واماكن جلوس وبرجولات خشبية. تراعي اعمال انشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجاً بالحضارة القديمة، وسيوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبدالأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي .

كورنيش اسنا

انجاز أخر يضاف الي سلسلة النجاحات التي حققتها الأقصر في اعمال التطوير والتجميل حيث تمت تنفيذ أعمال تجديد وتطوير كورنيش إسنا، بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق، وضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل في باقي المدن تم تطوير كورنيش اسنا بطول يصل إلى 2300 متر شملت عمل أرضيات جديدة، وبلاط انترلوك، مع وضع اسوار ، وتزويده بمقاعد جرانيت مخروطية ومقاعد خشبية، ومظلات خشبية، وبرجولات خشبية مسدسة، بجانب عمل أكشاك للأمن والحراسة كما تم تزويده بأعمدة ديكورية ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية، ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد. وشمل مشروع تطوير الكورنيش تطوير الحديقة الخاصة به، والتي تم إنشاؤها على مساحة 7000 متر مربع واصبح الكورنيش والحديقة متنفسا للمواطنين بإسنا، وللمدينة نفسها من ناحية مكانتها السياحية، حيث إن المشروع عزز من وضعها على الخريطة السياحية

الإضاءة المتحفية

ساهم مشروع اضاءة الأقصر في اظهار المناطق السياحية والمزارات بشكل جذاب حيث تم تجديد الاضاءة وتطويرها بشكل بانورامي متحفي ضمن اعمال التطوير التي تمت في الحدائق والمتنزهات وكافة مزارات الأقصر . وبجانب أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في كورنيش الأقصر كانت اعمال الإضاءة والانارة تتم بهدف اظهار الوجه الجمالي للأقصر ليلاً . اعمال الإنارة تأتي ضمن المشروعات التي تتبناها الدولة لصالح مشروعات تأمين وإنارة المناطق الأثرية والمزارات بالأقصر، ففي طريق الكباش تضمنت تغيير نظام الإضاءة القديم بالكامل وإعادة تركيب شبكة إنارة تواكب أحدث سبل الإضاءة الليلية بما يتناسب مع طبيعة الأثر ويضمن حماية الجدران والحوائط بصورة أكثر فعالية من النظام القديم بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة تعمل على مدار 24 ساعة بما يكفل تأمين المناطق الأثرية والمزارات.

تجديد العبارات النهرية

في الجمهورية الجديدة كل شئ جديد وحديث، فقد استحدثت الأقصر عبارات نهرية جديدة لنقل المواطنين بشكل أمن وتقديم خدمات النقل النهري بشكل أفضل للذين يستقلون المعديات النهرية للمرور بين الشرق والغرب، كما عدلت المحافظة اماكن رسو العبارات ليكون بالقرب من مرور سيارات السرفيس والنقل للتسهيل علي المواطنين المعديات النهرية الجديدة تمثل نقلة نوعية في عالم النقل النهري حيث تتمتع بمعدلات اكثر امانا وخدمة افضل وتطابق المواصفات العالمية وبتصميمات جديدة وفريدة من نوعها، وبجانب كونها وسيلة مواصلات فإن السياح وزوار الأقصر يستخدمونها للقيام بنزهة في نيل الأقصر الساحر



تطوير مراسي العبارات النهرية

نجاح أخر يضاف الي قائمة النجاحات السابقة التي شهدتها الأقصر في مجال التطوير والتجديد حيث افتتح محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم في شهر ديسمبر 2020 مرسي جديد للعبارات النهرية لخدمة أهالى مدينة القرنة ومدينة الأقصر المرسى الجديد للمعديات النهرية أمام مستشفى الكرنك الدولي ( الأقصر العام) سابقا، تم تطويره للتخفيف عن المواطنين عناء السير لمسافات طويلة لخط سير السرفيس. المرسي الجديد بمدينة الأقصر سيتبعه انشاء مرسي جديد ايضا بالبر الغربي يليق بالشكل الحضارى لمدينة القرنة ، ويساهم المرسي في تحقيق الامان لرسو المعديات وفي خدمة المواطنين والسياح بالخروج من المعديات بشكل سهل ويأتى فى إطار أعمال تطوير الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهرى بين البر الغربى والبر الشرقي.



محور (سمير فرج) شمال الأقصر



شريان جديد للتنمية ومشروع ضخم تستعد محافظة الأقصر لافتتاحه وهو "محور سمير فرج "، شمال الأقصر ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وفي إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري بدأ العمل به في أغسطس 2021، ومن المتوقع انتهاء العمل به قريبا ، ويعد المحور أحد عناصر المشروع القومى لمحاور النيل التى تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب ، وسيعمل المحور على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي بنهر النيل، كما سيساهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر، وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير حيث يقوم بالربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بمدينة طيبة، ومطار الأقصر الدولى، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الشرقى، امتداد لنهر النيل بكوبرى طوله 1.5 كيلو مترا، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى، حيث المناطق الأثرية بالبر الغربى كما يربط بين حركة القطار الكهربائى من الناحية الشرقية الذى يربط بين الأقصر والغردقة (سفاجا البحر الأحمر – الغردقة – القصير – الأقصر) وحركة خط القطار الكهربائى من الناحية الغربية الذى سيقوم بربط محافظات الصعيد بشمال مصر، ليبدأ من 6 أكتوبر ويصل إلى أسوان، وبذلك تصبح الأقصر نقطة إلتقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالي والجنوبي مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

تطوير قرية حسن فتحي



قفزة تنموية في مجال الحفاظ علي التراث حققتها محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة الثقافة وجهات اخري وذلك عن طريق تطوير قرية المهندس العالمي الراحل حسن فتحى المؤسس التاريخي لعمارة الفقراء. شهدت قرية المعماري الشهير بمدينة القرنة غرب الأقصر اعمال تجديد ورفع كفاءة شملت تطوير مبانى "الخان والمسجد والمسرح" للحفاظ على التراث داخل القرية التى يعود عمرها لأكثر من 75 سنة مضت منذ إنشائها فى عام 1946 بأيدى أحد أشهر المهندسين المعماريين فى مصر والعالم، وتمت اعمال التطوير خلال الفترات الماضية بأيدى فريق من أمهر المرممين بمصر.

تطوير المواقف

بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تجميل المحافظة كانت تتم خطط تطوير المواقف والأسواق بالأقصر ضمن خطة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذهــــــا حيث تم اعادة انشاء الاسواق والمواقف بشكل جديد مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية في المواقف بمختلف مدن الأقصر ، فتم تطوير مواقف مدن اسنا والبياضية والأقصر شملت عمليات التطوير بالمواقف انشاء محلات جديدة واسوار ومظلات ومسجد بالاضافة الي القيام بأعمال تطوير شاملة بالمواقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة ورصف طرق المواقف والطرق المجاورة وتركيب الأنترلوك داخلها.

تجديد الأسواق

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحدا من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها محافظة الأقصر لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة، إضافة إلى التحول لأسواق نموذجية متكاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعظم من موارد المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر يجري العمل بالسوق الحضري بشارع المطحن كما تم تطوير سوق الخضروات والفاكهة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر ، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير بمسطح 1300 والمرحلة الثانية والتي تشمل الجزء الأوسط بـ 89 باكية، وتشمل أعمال تطوير السوق إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2. وذلك ضمن خطةتجديد اسواق المحافظةللارتقاءبمستوىالخدمات المقدمة للمواطنين



جامعة الأقصر

بحثًا عن الابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيقاً لحلم كان يراود سكان الأقصر خاصة بعد فصل محافظة الأقصر عن محافظة قنا عام 2009 ، فتم تأسيس فرع لجامعة جنوب الوادي بقنا بالأقصر وجاءت ثورة 30 يونيو 2013، وحققت الدولة رغبة الجميع، إذ اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشاء جامعة مستقلة، وصدر القرار 1481 لعام 2019 بإنشاء جامعة الأقصر. تعد الجامعة احدي إنجازات 30 يونيو في الأقصر، وضمن المشروعات الرئاسية التعليمية المهمة في المحافظة، وضمت 7 كليات، هي: الفنون الجميلة أقدم الكليات وهي نواة تأسيس الجامعة، وتباعا كلية السياحة والفنادق والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات وأخيرا كليات الطب والعلوم .



جامعة طيبة التكنولوجية



لحقت الأقصر بقطار التعليم العالي فتم انشاء جامعة الأقصر وبعد ذلك تم انشاء جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر و هي جامعة حكومية مصرية، تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل تقع الجامعة في مدينة طيبة الجديدة على مساحة 130 ألف متر مربع. تضم كليات، تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتى تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية كما تضم 3 معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، بالإضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس،و تمنح الجامعة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وبدأت الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2022.

شارع خالد بن الوليد



ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوراع بمحافظة الأقصر تم تطوير وتوسعة شارع خالد بن الوليد الرئيسي، والذي يعد من أشهر الشوارع السياحية بمدينة الأقصر.

وبذلت الاجهزة التنفيذية بالأقصر جهوداً كبيرة لتوسعة الشارع وتجميله شملت تركيب خطوط مياه واستبدال الكابلات وتطوير المرافق وتغيير الاعمدة والارصفة وتكثيف اعمال الخضرة والتشجير ومده بإنارة متحفبة وتزيينه بلوحات جمالية وتمت توسعة الشارع مما ساهم في القضاء علي الأزمة المرورية، حيث ان الشارع يشهد مرور عدد كبير من الحافلات السياحية والسيارات لوجود فنادق شهيرة ومنشأت حكومية به .



مدينة الشمس.



ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين وبعد ما تم انجازه بمدينة طيبة شهدت محافظة الأقصر تنفيذ اكبر مشروع سكني وهو انشاء مدينة الشمس، الواقعة بمدينة "المدامود" التابعة لمركز الزينية، والتي تم انتهاء العمل بها لتوفير 1848 وحدة سكنية داخل 78 عمارة

تم فتح باب التقديم للحصول علي وحدة بمساكن مدينة الشمس وذلك بعدما تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية للوحدات وتشطيبها وتوصيل المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمدينة.

وشهدت الأقصر تنفيذ مشروعات سكنية اخري في عدة مدن مثل ارمنت والقرنة والزينية واسنا والطود .

المنطقة الصناعية بالبغدادي



في ديسمبر 2021 افتتح الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية منطقة البغدادى الصناعية بجنوب الاقصر، ضمن حزمة من المشروعات التي بفتنحها الرئيس بمحافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال زيارته لمحافظة قنا . وتقام المنطقه الصناعيه بالبغدادى على مساحه 311 فدان وتخدم المشروعات الصناعيه المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة (أنواع النشاط بالمنطقة.. غذائى.. دوائى – هندسى – كهربائى – الكترونى مواد بناء – معارض ) .

وتم انشاء مجمع صناعي بالبغدادي كأول المشروعات الصناعية في محافظة الأقصر المجمع يقع في منطقة البغدادي التابعة لمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.

يأتي المجمع ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.



تطوير ساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الأقصر

شهد عام 2019 تنفيذ عدة مشروعات من بينها تطوير ساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الأقصر والميدان امام الساحة وتضمنت اعمال التطوير انشاء مقاعد بشكل جمالي مميز وتغيير البلاط المتهالك برخام وبازلت وتكثيف اعمال الاضاءة وتطوير الميدان للحفاظ على الشكل الجمالي، وزراعة نخيل والحفاظ علي المساحات الخضراء وزيادتها وشملت اعمال التطوير رفع كفاءة دورات المياه الخاصة بالمسجد، والقيام بأعمال تجديد للحفاظ على مبنى مسجد سيدي ابو الحجاج.



النصب التذكاري

في يناير 2020 افتتح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اول "نصب تذكاري" لشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بالمحافظة ، وموقعه بجوار ميدان التجارة،

تنفيذ فكرة النصب التذكارى للشهداء من أبناء المحافظة جاءت تخليدا وتكريما لهم لدورهم العظيم فى حماية الوطن، حيث أنهم يضحون بأنفسهم لينعم أهالينا بالأمن والسلام والإطمئنان،

النصب التذكارى اشرفت علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة إجمالية وصلت إلى 3300 متر مربع منها ٤٨٠ مترًا إنشاءات والبقية عبارة عن مساحات خضراء ونافورة مياه ومقاعد وبرجولات بشارع معبد الكرنك الذى يعتبر مدخل مدينة الأقصر من جهة المطار.

التأمين الصحي الشامل



أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وفي فبراير 2021، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أطلق الرئيس إشارة البدء لتطبيق منظومة التأمين بمحافظة الأقصر، كإحدى محافظات المرحلة الأولى الست التى ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وأول محافظة فى صعيد مصر يُطبق فيها التأمين الصحى الجديد.

وشهدت الأقصر تنفيذ مشروعات بالمليارات لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والبالغ عددها 54 مركزًا ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذه المنشأت

تم تقديم ملايين الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال مستشفيات«حورس التخصصى، طيبة التخصصى، الكرنك الدولى، إيزيس التخصصى، الأطفال التخصصى، مجمع الأقصر الطبى الدولى»، وبلغ عدد المسجلين بمنظومة التأمين بالأقصر اكثر من 1.2 مليون مواطن ومن المقرر أن يبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن المنظومة بالأقصر 66 منشآة صحيةلخدمة أهالى جنوب الصعيد.



حياة كريمة بإسنا وأرمنت



الحلم تحقق على أرض محافظة الأقصر من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق داخل 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اكد ان المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بمركزي اسنا وارمنت ضمن مبادرة “ حياة كريمة ” فمحافظة الأقصر كان لها النصيب الأكبر من المبادرة حيث تم تدشين مئات المشروعات التنموية في 34 قرية بالمركزين تتجاوز تكلفتهم مليارات الجنيهات .

تشمل المشروعات انشاء مجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية وانشاء وتطوير مدارس ومراكز شباب وملاعب وادخال مرافق الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتزويد القري بخدمات الانترنت والاتصالات وتطوير شبكات الكهرباء والمياه وانشاء كباري ورصف طرق وانشاء مجمعات سكنية وتأهيل الترع والمصارف وانشاء وتجديد نقاط اسعاف وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية.

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