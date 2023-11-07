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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لقب الأفضل.. مستشفى "القاهرة الفاطمية" حقق طفرة عالمية في زراعات الكبد والكلى

صدى البلد

في أول زيارة ميدانية لهيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة، ولجنة زيارة المستشفيات، منحت نقابة أطباء القاهرة، مستشفى القاهرة الفاطمية التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لقب المستشفى الأفضل ، خلال شهر أكتوبر 2023 ،  تقديراً لما يقدمه من خدمات صحية فائقة الجودة، ومستوى النظافة والتنظيم الذى نال إشادات دولية، وأصبح مقصدا للمرضى من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية، مع احتفاظه برسالته فى رعاية المرضى الغير قادرين، وعلاجهم على نفقة الدولة .

 كما سلمت الدكتورة شرين غالب، نقيب لأطباء القاهرة، والدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، نيابة عن مجلس النقابة، درع التميز للدكتور صلاح جاد، مدير عام مستشفى القاهرة الفاطمية، تقديرا لقيمته العلمية، وعطائه الممتد، وجهده المتميز فى الإدارة والعمل بروح الفريق جنبا إلى جنب مع  كافة السادة الأطباء والعاملين بالمستشفى .

وقالت الدكتورة شرين غالب، إن ما نشهده اليوم من طفرة غير مسبوقة فى مستوى التجهيزات والأداء، وإجراء الجراحات الدقيقة، مثل زراعة الكبد والكلى، فى مستشفى القاهرة الفاطمية، بنسبة نجاح تخطت ال95% ، يوكد أننا أمام نموذج متفرد، يعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة، للنهوض بجودة الخدمات الصحية التي تضاهي أفضل المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وتقدم خدمات العلاج المجاني على نفقة الدولة، بذات الجودة والكفاءة.

 ووجه الدكتور عماد سلطان، الشكر والتقدير، للدكتور صلاح جاد، على جهوده العلمية والطبية المتميزة، و التي تركت بصمات وأثراً واضحاً على مسيرة مستشفى القاهرة الفاطمية، فأصبحت مقصدا للسياحة العلاجية ومحل ثقة وتقدير من الجميع.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية لأقسام زراعة الكبد والكلى والجراحة والرمد بالمستشفى،  شارك فيها الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، رئيس اللجنة الاجتماعية، والدكتور عامر سلطان أمين مساعد الصندوق والدكتور محمد صبحى عضو مجلس النقابة الذين أشادوا بمستوى النظافة والتنظيم والإدارة و التعامل مع المرضى داخل المستشفى.

هذا وقد أطلع الدكتور صلاح جاد، وفد النقابة، على آخر التطورات في رعاية المرضى، وإجراء الجراحات الدقيقة في مختلف الأقسام، وخاصة زراعة الكبد والكلى للمصريين والأجانب، حيث أجريت خلال هذا العام، 204 حالة زراعة كبد؛ منهم 185 حالة لمرضى بالغين، و19 حالة زراعة كبد للأطفال، بينهم 119 حالة لمرضى مصريين، و 43 حالة لمرضى يمنيين، و36 حالة لمرضى فلسطينيين  بينهم 8 أطفال، وحالتان لمريضين سوري وعراقي وطفل موريتاني تكللت بالنجاح .

وأثنى الدكتور صلاح جاد، على دور وزراة الصحة والأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، في دعم وإمداد مستشفى القاهرة الفاطمية بالكفاءات العلمية المؤهلة، لإجراء هذه الجراحات الحرجة، والتي نالت عنها سمعه دولية طيبة وأصبحت مقصد كثير من الأشقاء المرضى في الدول العربية و الإفريقية.

 وتابع مدير مستشفى القاهرة الفاطمية، خلال هذا العام أجريت 58 حالة زراعة كلى بينهم 23 مريضا مصريا، و 15 فلسطيني و 14 سودانيا، و 13 يمنيا، بالإضافة إلى حالتين زراعة كبد وكلى معا .

واختتم الدكتور صلاح جاد كلمته، بتقديم الشكر لنقابة الأطباء على هذه اللفتة الطيبة، وإهداء درع التميز الذي حصل عليه، لزملائه الأطباء والعاملين تقديرا لتفانيهم في العمل، وكونهم شركاء هذا النجاح وصانعيه.
 

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نقابة أطباء القاهرة مستشفى القاهرة الفاطمية الجراحات السيسي زراعة الكبد

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