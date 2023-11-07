نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
النشرة الدينية.. دعاء يحفظك من مكائد البشر .. 5 كلمات يرزقك الله بفرصة عمل بسرعة.. وهذه الصلاة بها سر عجيب فى تفريج الكرب
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر.. ردده يحميك الله وينصرك نصرا عزيزا
دعاء رد الأشياء الضائعة والمسروقة .. 10 كلمات مستجابة تجد ما فقدته
هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها؟ الإفتاء: في هذه الحالة فقط
الصلاة النارية.. بها سر عجيب فى استجابة الدعاء وتفريج الكرب
علي جمعة: من أراد خير الدنيا والآخرة وإبعاد المصائب عنه فعليه بهذا الأمر
ما الحل عند الشعور بالضيق الشديد والرغبة في البكاء ؟
دعاء واحد مأثور عن النبي ينجي من الأمراض .. ردده كل يوم
آيتان بهما كنز عظيم .. رددهما كل يوم وليلة
احذر .. هذا ما يحدث لك إذا غاب قلبك عن ذكر الله
ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد العصر وقبل المغرب ؟
دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل بسرعة دعاء الحمل والإنجاب هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها الصلاة النارية ما الحل عند الشعور بالضيق الشديد والرغبة في البكاء ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد العصر وقبل المغرب من الذي بنى المسجد الأقصى