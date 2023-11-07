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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها؟ الإفتاء: في هذه الحالة فقط

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها مضمونه: "هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها؟"، لترد موضحة: “الفقهاء يقولون إن البكاء لا يبطل الصلاة إلا إذا أخرج الإنسان حروفا مفهومة ولكن البكاء العادي لا شيء فيه”، مشيرة إلى أن البكاء خلال الصلاة الذي لا يكون فيه كلام أو حروف، فالصلاة صحيحة ولا مشكلة فيها.

هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها؟

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البكاء أثناء صلاة قيام الليل مستحب ويدل على تأثر الفرد وخشوعه.

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها؟”، عبر البث المباشر على موقع “فيس بوك”، أنه في حالة كان البكاء بصوت عال وخرج عن إطار الصلاة والخشوع، هنا البكاء قد يبطل الصلاة، أما ما دون ذلك فصلاته صحيحة.

حكم البكاء والتبسم في الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية، إن التبسم أو البكاء إذا لم يخرج عنهما حرفان فى الصلاة لا يبطلها.

وأضاف عاشور، أن التبسم فى الصلاة لا يبطلها، منوها إلى أن الإنسان حينما يتبسم فى الصلاة بدون داعٍ، فقد أهم شيء فى الصلاة وهو الخشوع لأن الخشوع هو سر قبول الصلاة.

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هل البكاء يبطل الصلاة؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء يقولون إنه متى كان البكاء بحروف مفهومة أبطل الصلاة، مشيراً إلى أن البكاء بشكل عام ما دام لم يكن فيه كلام أو حروف فإن الصلاة صحيحة.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عن حكم البكاء عند قراءة القرآن، أن البكاء عند قراءة القرآن الكريم مستحب؛ لحديث سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا» أخرجه ابن ماجة في «سننه».

وأوضحت أن البكاء في حال القراءة من صفات العارفين وعباد الله الصالحين؛ يقول تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 109].

وأوضحت الإفتاء أنه وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف؛ فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»، موضحة أنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح، فقرأ سورة يوسف، فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته، وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فتدل على تكريره منه، وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف.

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