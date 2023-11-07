دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر.. ردده يحميك الله وينصرك نصرا عزيزا

دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر من الأدعية التي يبحث عنها الكثير بعد تعرضهم للظلم والمكيدة وإيذائهم بطريقة أو بأخرى، وبعد الاخذ بأسباب الحيطة والحذر لا بدّ من الاستعانة بالله تعالى، والدعاء مهمّ أولًا وآخرًا، فالدعاء سلاح المؤمن القوي، ويبحث الكثير عن دعاء يحميهم من مكائد البشر، فينبغي على المسلم التمسك بالدعاء والتوجه الى الله تعالى من أجل مواجهة الشخص الذى يخاف منه، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر.

دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر

حسبي الله ونعم الوكيل

اللهم بحق قولك (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أحميني.

وقوله تعالى {وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} الآية 9 يس.

دعاء النبي عند الخوف

فقد روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

دعاء النبي عند الحزن

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي.غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

طريقة تحميك من مكائد البشر

على من يشعر بالخوف من شخص يريد به سوء فعليه ان يردد دعاء الخوف ويردد سورة الإخلاص والمعودتين ثلاث مرات في كل صباح ومساء فهي تجعل الشخص يطمئن ويحس بالأمن والأمان وهي تحمي من الشيطان ومن كل شر وآية الكرسي عندما تقرأها بعد أي صلاة تصليها وكذلك قبل النوم فلن يقربك أي شيطان ولن يؤديك أي شخص، حيث يحفظك الله تعالى في كل خطوة تخطوها وخواتيم سورة البقرة.

دعاء الحفظ والنجاة من مكائد البشر

اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدواً ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة. واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين.

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك، مستجير بك من كل بلاء مستر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر، وأنت أعظم من كل عظيم بك استترت يالله.

اللهم أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل، وحقير مما يشوش خاطري ويسر ناظري يا كافي.

اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع وصور لي في قلبي، ما ادخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنت على كل شيء قدير.

علاج الخوف والقلق بالقرآن

آية الكرسي:

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

سورة الإخلاص والمعودتين:

سورة الاخلاص

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)}.

سورة الفلق

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (4)}.

سورة الناس

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَٰهِ النَّاسِ (3) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)}.

خواتيم سورة البقرة:

” لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “.

” آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ “.

” لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ “.

“لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ “.

دعاء الهروب من مكائد البشر

اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدواً ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة

اللهم واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني اللهم العابثين والحاسدين والماكرين بحق قولك (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك من كل بلاء مستر بك استرني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنت أعظم من كل عظيم بك استترت يالله.

اللهم أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من البلايا وشكر العافية والشكر عليها وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري ويسر ناظري يا كافي.

اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع وصور لي في قلبي ما ادخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنت على كل شيء قدير.

دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

ربى لا تكلنى إلى أحد، ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد.

لا شريك له ولا ولد، خذ بيدى من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه سم ولا داء.

بسم الله أصبحت على الله توكلت، بسم الله على قلبى و نفسى بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلى ومالى، بسم الله على ما اعطاني ربي، لا أشرك به شيئاً.

الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد.

ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على شيء حفيظ إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبى الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.