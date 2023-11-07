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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير 200 مكتب بريد بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية اتخذ العديد من المحاور منها 3 محاور رئيسية، الأول هو عبارة عن البنية التحتية المعلوماتية بكافة أطيافها وأنواعها، والثاني الخدمات الاجتماعية التنموية، والثالث التدريب والتنمية البشرية.

وأضاف الوزير، أن المحور الأول والخاص بالبنية التحتية المعلوماتية، يخص المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومدها بالألياف الضوئية وخطوط الانترنت، موضحا أن الهدف من المشروع خدمي تنموي حيث إن الدولة المصرية ترى أنه لا يمكن لمواطن في القرن الـ21 أن يحيا حياة كريمة دون أن يتمتع بالانترنت فائق السرعة شأنه شأن الصرف الصحي والتعليم والطرق وغيرها من القطاعات.

وتابع الوزير، أن محافظة القليوبية بها 1000 برج لخدمات المحمول، زادت خلال العام الماضي 120 برجا، بنسبة تخطت الـ10%، لتحسين الخدمات في كل قرى ومدن المحافظة، كما أنه بلغ إجمالي عدد المكاتب البريدية علي مستوى المحافظة 200 مكتب بريد تم تطوير أكثر من 75% منها، أصبحت مميكنة وجاهزة لاستقبال المواطنين لتلقي الخدمات.

وكشف الوزير أن المحور الثاني وهو الخدمات الاجتماعية التنموية، يستهدف توسيع الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، والثالث التدريب والتنمية البشرية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية المعلوماتية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات البريدية محافظة القليوبية

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