بيان عاجل من وزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش

أجرى وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري اتصالا هاتفيا برئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز للإطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مارب.

وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت)، عبر الداعري عن إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان والمؤسف الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته الى مارب بعد زيارة خارجية.

وقال الداعري إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيات الحوثي.

كما وجه وزير الدفاع اليمني، بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات.