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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مليشيات الحوثي في اليمن بشأن استهداف قواعد ومطارات إسرائيلية

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأثنين، أنها أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة لـ الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأوضحت مليشيات الحوثي في بيان لها، أنه نتيجة لإطلاق الطائرات المسيرة بتجاه الاحتلال الإسرائيلي فقد توقفت الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات.

وأضافت الميشيات الحوثية، أنهم مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطينيوحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها علي علم أن لدى الحوثيين في اليمن القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أنها تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين.

ولفت البنتاجون إلى أنها لا يؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة.

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