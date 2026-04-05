أوقاف أسوان تشارك بافتتاح المعرض الحرفى والفنى لطالبات الجامعة

شهد الدكتور محمد حازم مدير مديرية أوقاف أسوان إفتتاح المعرض الحرفى والفني لطلبة وطالبات جامعة أسوان، حيث أشاد بما تضمنه المعرض من أعمال متميزة تعكس إبداعات الطلاب وقدراتهم الفنية، مؤكدًا أهمية دعم هذه المواهب وتشجيعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، والشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل الطرق الصوفية بأسوان ومدير أوقاف أسوان الأسبق، والشيخ محمود فخرالدين، بالإضافة إلى رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية.

تأتي هذه الفعالية في إطار دعم الإبداع الطلابي، وتعزيز الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب، وترسيخ القيم الإيجابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.