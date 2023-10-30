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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع يتسع.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخا قادما من اليمن متجها إلى إسرائيل

صواريخ جماعة الحوثي
صواريخ جماعة الحوثي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، أنه تم اعتراض صواريخ تم إطلاقها من اليمن من قبل جماعة الحوثي صوب مدينة إيلات في الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هناك تقارير حول إطلاق صاروخ باليستي من اليمن وتم اعتراضه من قبل سلاح البحرية الأمريكي شمال البحر الأحمر.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن التقرير الأولي عن اعتراض صاروخ فوق البحر الأحمر بأنه كان متجها نحو الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية، إن صواريخا بالستية وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تصل إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، إن صواريخ كروز التي اعترضتها المدمرة الأمريكية الأسبوع الماضي في البحر الأحمر مداها يصل إلى 2000 كم.

والأسبوع الماضي، قالت واشنطن إن مدمرة أمريكية اعترضت 3 صواريخ أرض-أرض ومسيرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن.

إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة من اليمن باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي

البنتاجون: الصواريخ التي أطلقت من اليمن مداها يصل إلى إسرائيل

اليمن جماعة الحوثي الاحتلال الاسرائيلي ايلات البحر الأحمر البحرية الأمريكي

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