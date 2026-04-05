أوقاف أسوان تشارك بفعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية

شارك الدكتور محمد حازم مدير مديرية أوقاف أسوان فى فعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، بدعوة كريمة من الدكتور محمد جابر عباس، عميد الكلية.

جاء المؤتمر تحت عنوان: "المشاركة المجتمعية ودعم التغيير المجتمعي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، بمشاركة عدد من المؤسسات وعدد من المبادرات المعنية بالتنمية المستدامة ودعم العمل المجتمعي، وحضره الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، والشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل الطرق الصوفية بأسوان ومدير أوقاف أسوان الأسبق، والشيخ محمود فخرالدين، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية.

وتناول الدكتور محمد حازم في كلمته دور مديرية أوقاف أسوان في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في عقد الندوات والمقارئ القرآنية، مؤكدًا أهمية الشباب ودورهم في خدمة المجتمع، مستعرضًا نموذج شباب الصحابة في المبادرة والعمل المجتمعي.

كما ألقى الشيخ محمد عبدالعزيز كلمة تناول فيها عناية الإسلام بالشباب ، وأكد فيها أهمية القيادات الشبابية في نهضة الأمة، وداعيًا إلى تعزيز دورهم في مختلف المجالات المجتمعية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مديرية أوقاف أسوان لتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات الشبابية، ونشر القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع، بما يسهم في بناء مجتمع واعى ومتماسك.