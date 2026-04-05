قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للدجالين بالقانون
لبنان يسعى لوساطة مصرية لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل
سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين
متحف مطار القاهرة يستعرض صورة عتبة خشبية للسيد المسيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

استمرت  فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٦، على أن تجوب الحملة كافة مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الجولة شملت عمل حملات توعوية (اليوم الأحد ٥ أبريل) بمركز طب أسرة المحسمة، وقريتي الوابورات والكتيبة، بمركز ومدينة القصاصين، بالإضافة لطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، أيضًا بقرية عرب درويش بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ وذلك للتوعية بأهمية التحصين والاطمئنان على انتظام العمل وتوافر اللقاحات، وضمان تقديم الخدمة البيطرية بكفاءة.

كما تم تنفيذ مرور ميداني على لجان التحصين بمختلف قرى المركز، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من وصول التحصينات إلى جميع المربين.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالسادة المربين ضرورة التعاون مع فرق التحصين، تقديم الحيوانات في المواعيد المحددة، الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات البيطرية؛ وذلك حفاظًا على صحة الماشية والحد من انتشار الأمراض.


وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية المستمرة لدعم المربين، والحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

شيخ الأزهر مع الدكتورة نهى عباس

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد