تايلاند تكشف عن تطورات جديدة بشأن مواطنيها المحتجزين في غزة

كشف وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة بشأن المواطنيين التايلانديين المحتجزين في غزة.

قال وزير الخارجية التايلاندي، إن المسؤولين الذين التقى بهم في مصر وقطر أوضحوا له أن التايلانديين المحتجزين في غزة سيكونون التاليين في الصف الذي سيتم إطلاق سراحهم.

وأضاف وزير الخارجية التايلاندي، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن مواطني بلاده ليس لهم أي علاقة بالحرب.

وفي وقت سابق، قال باهيدا نوكارا، إن حركة حماس تحتجز نحو 23 مواطنا تايلانديا، في قطاع غزة، وأنه طلب من مصر وإيران وقطر، بحث مصير هؤلاء التايلانديين.