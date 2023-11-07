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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: موقف مصر في الحرب على غزة نموذجي

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية موقف مصر الحاسم بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولى والإنسانى، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطينى.  قائلا إن موقف مصر رسالة للعالم بضررة رفض ما تفعله إسرائيل ورفض ممارساتها وفضح هذه الانتهاكات بكل قوة.

ونوه شكري  في تصريح صحفي له اليوم، بما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول وجود ضرورة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق، خلال لقاء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

ولفت وكيل اسكان البرلمان إن التحركات المصرية لم تهدأ لوقف هذه المهزلة والوضع المأساوى والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا: إلى التزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطينى فى خضم هذه الأزمة.

واختتم المهندس طارق شكري، أن مصر تعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها، بعيدًا عن أى مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب. مضيفا: موقف مصر في الحرب على غزة نموذجي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

إسرائيل القانون الدولي مجلس النواب الأسكان الشعب الفلسطيني

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