ندوات وورش عمل لمناقشة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والمعدات الثقيلة

شهدت فعاليات معرض الصناعة MEA Industry ، تنظيم عدد من الندوات وورش العمل الخاصة بوزارة الصناعة ، شملت ندوة بعنوان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس رأفت الخناجر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس محمد عبد الصمد رئيس شركة نيسان مصر، والمهندس علي عقل، رئيس شركة عقل لفوانيس السيارات، والمهندس علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، وأدار الجلسة المهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتناولت الجلسة التعريف بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستند إلى رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، كما تناولت الندوة أهداف البرنامج والحوافز التي يتيحها البرنامج لشركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذا شروط الاستفادة من حوافز البرنامج، وكذا ملامح مستقبل صناعة السيارات في مصر، وموقف تصنيع السيارات الكهربائية ومدى تقبل السوق المصري لها، واستطلاع رأي عدد من مصنعي السيارات بشأن الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ومدى جاهزية المصانع الصناعات المغذية لاستيعاب حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.



كما انعقدت جلسة بعنوان "التكامل بين معهد التبين للصناعات المعدنية والقطاع الصناعي لخدمة الصناعة المصرية وتعزيز الابتكار الصناعي" بحضور الدكتورأمل خليفة مدير معهد التبين للصناعات المعدنية، والدكتور محمد العطار، مدير الحاضنات التكنولوجية بالمعهد، حيث استعرضت الجلسة منظومة المعامل المتقدمة بالمعهد والمعتمدة من المركز الوطني للاعتماد ومساهمة المعهد من خلال المعامل والقوى البشرية المدربة على أعلى مستوى في تقديم الدعم الفني للشركات في مختلف القطاعات الصناعية.