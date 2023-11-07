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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل واللوجيستيك المغربي يقوم بزيارة محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

زيارة اليوم
زيارة اليوم

استقبل اليوم المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية محمد عبدالجليل، وزير النقل المغربى  والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق  بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل.
 

وقد بدأت الزيارة باستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالى والتنظيمى للمحطة والتى تجمع بين التراث القديم والحاضر، مشيداً  بمحاور التنمية التى ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى  من خلال عرض تقديمى لتلك المحاور.

 
كما شملت الزيارة على جولة بمتحف السكة الحديد والذى يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر والذى  يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم  تقديم شرح واف للقطع والمخطوطات  والنماذج الموجودة.

 

 وأعرب خلالها عن سعادة البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكداً  أهمية المتحف كمزار سياحى  للمصريين و العرب والأجانب.


وفى نهاية الزيارة أبدى إعجابه الشديد بحفاوة الاستقبال وكذلك ما حدث من نقلة نوعية للتطوير الذى يحدث بمنظومة السكة الحديد.

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