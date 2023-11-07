لا وجود لحماس.. الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الشكل الذي ستبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع، ولن نقبل العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وأشار كيربي، إلى أن حماس تتحمل مسؤولية استهداف المدنيين من خلال استغلال المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية.

ومن ناحية العمليات العسكرية الإسرائيلية، قال كيربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في غزة بوحدات أصغر مما كان يتوقع.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، لافتا إلى أننا نعمل على هدنة إنسانية مؤقتة من أجل إدخال المساعدات وإخراج الأشخاص.

كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، على ضرورة احترام حل الدولتين، لافتا إلى أن ما نراه حاليا يؤكد أهمية مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين، كما عن مسألة ضم الجولان فسنقدم جوابا لاحقا.

وعن إجلاء الرعايا الأجانب والمساعدات، قال كيربي إن هناك المزيد من الأمريكيين سيغادرون غزة عبر معبر رفح اليوم.

ولفت كيربي، إلى ان هناك 93 شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت من معبر رفح إلى غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وخروج الأمريكيين هو أولوية بالنسبة لـ واشنطن.