الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأثنين، إن مستقبل قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لم يتحدد بعد.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي: "مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية لم يتحدد ولا يزال محل نقاش من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

وتابع كيربي: "يبقى هذا الموضوع ضمن نقاشات نجريها مع الاحتلال الإسرائيلي والشركاء في المنطقة، لم نصل بعد إلى المرحلة التي سيكون من الممكن فيها تحديد حلول ملموسة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أنه من غير المقبول أن تظل حركة حماس في السلطة في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف تكتيكي للقتال في غزة.

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، لكنها تعتقد أن هدنة إنسانية للقتال يمكن أن توفر للمدنيين الفلسطينيين فرصًا للخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين عمليات إطلاق سراح الرهائن المحتملة.

ولكن على الجانب الآخر، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن الدعوات الأمريكية لهدنة إنسانية، قائلا إن أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.