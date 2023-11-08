مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أثار مقطع فيديو يرصد حشود من المتظاهرين يتجولون في مدينة netherland وهي إحدى المدن بهولندا الكثير من الجدل .

على الجانب الآخر قد ظهر في مقطع الفيديو الآف من المتظاهرين يحتاجون لكافة أعمال العنف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وذلك بدءا من أكتوبر الحالي .

وقد قام المتظاهرون بحمل العديد من الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة ومن قتل الأطفال وقصف للمستشفيات والمنازل.

وقد كان المتظاهرين من كافة الفئات والأعمارمما يدل على الوعي بالقضية الفلسطينية وتأثرهم بها بشكل واضح لتظهر أحد السكان القاطنين لتلك البلدة وهي تبكي تأثر وتعاطفا مع الأحداث

على الجانب الآخر قد شملت تلك المتظاهرات مواطنون من أصول مختلفة وذلك اعتراضا على ما يحدث من انتهاكات بقطاع غزة.