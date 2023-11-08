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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

صدى البلد

وجه المطرب المعتزل آدهم نابلسي  رسالة للفنانين، يحثهم فيها على التخلي عن مجال الفن واتباع طريق الله, من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

و قال أدهم نابلسى من خلال الفيديو:"نشعر جميعًا بالألم والعجز لعجزنا عن مساعدة غزة و نشاهد جميعًا المذابح التي تحدث، ولكن كمسلمين لا يجب أن نستسلم ز يجب أن نتوب إلى الله، وعندما نسمع الأذان يجب أن تكون مساجدنا مليئة أعلنوا توبتكم إلى الله لدعم إخوتنا في غزة".

وأضاف آدهم نابلسي: “لجميع المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين، كنت مثلكم في السابق، ولكن الله هداني وتغيرت حياتي .. توبوا إلى الله”.

يذكر أن أكدت المطربة السورية إنجي خوري أن المطرب المعزل أدهم نابلسي طالبها بإجهاض جنينها.

وقالت إنجي خوري عبر انستجرام: "أدهم نابلسي عملي بلوك وطلب مني أجهض ابني الي حامل فيه منه".

إنجي خوري وأدهم نابلسي :


أثارت المطربة السورية إنجي خوري، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.

وسجلت المطربة إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني».


أدهم النابلسي :


أعلن المغني المعتزل أدهم نابلسي، استقباله طفلته الأولى، بعد عدة أشهر من اعتزاله الفن والغناء، واتجاهه للإنشاد الديني وقراءة القرآن.

ونشر أدهم نابلسي أول صورة لابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه .. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء إذ ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.

أدهم نابلسي السورية انجي خوري المطرب المعتزل أدهم نابلسى المطربة السورية إنجي خوري

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