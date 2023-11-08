عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور النبوى يكشف سرا صادما حول السلسلة التى يرتديها.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الفنان الشاب نور النبوي عن سر سلسلة لا يفارقها منذ فترة طويلة، من خلال إحدى لقاءته الأخيرة .

وصرح نور النبوي قائلاً: "عندما قدمت أول مشاركة لي في التمثيل في مسلسل 'الاختيار' في 25 فبراير 2021، قمت بشراء السلسلة وكتبت عليها تاريخ 25 فبراير 2026".

وأضاف: "كنت أرغب في أن تظل السلسلة برفقتي، وأن أرى بعد خمس سنوات من عملي ما سأصل إليه، وهل ستستمر السلسلة معي".

يذكر أن كشف الفنان نور النبوي حقيقة ارتباطه، في تصريحات جديدة له، بعد انتشار صور مثيرة للجدل حول علاقته بزميلته الفنانة سلمى أبو ضيف. 

وقال نور النبوي في تصريحات جديدة له، إنه غير مرتبط حاليا، بطريقة حاسمة، بعد أشهر من الجدل حول ارتباطه. 

 

وعلق رواد السوشيال ميديا على ظهور نور النبوي والفنانة سلمى أبو ضيف في نفس المكان بالمكسيك في يونيو الماضي. 

 

وتوقع رواد السوشيال ميديا، أن تكون هناك علاقة حب تجمع بين نور النبوي وسلمي أبو ضيف منذ مشاركتهما معا في أحد مسلسلات رمضان.

 

وظهر نور النبوي في نفس المكان التي ظهرت فيه سلمي ابو ضيف ونشرت الصور علي انستجرام.

 

وجاءت أبرز التعليقات " شكلهم ارتبطوا من وقت المسلسل "؛ نور النبوي لايق علي سلمى أبو ضيف".

 

‎أطلقت شركة "تي فيجن" الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل في سبتمبر الماضي.

أعمال نور النبوي الفنان نور النبوى الفنان الشاب نور النبوي أخبار نور النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

إصابة فلسطيني بالرصاص.. الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

ما هي أفضل سورة لمنع الحسد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

كشف أثري يثير الدهشة..سر وجود رأس بقرة في مقبرة توت عنخ آمون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ