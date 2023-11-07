بعد صوره مع سلمى أبو ضيف.. نور النبوي يكشف حقيقة ارتباطه

كشف الفنان نور النبوي حقيقة ارتباطه، في تصريحات جديدة له، بعد انتشار صور مثيرة للجدل حول علاقته بزميلته الفنانة سلمى أبو ضيف.

وقال نور النبوي في تصريحات جديدة له، إنه غير مرتبط حاليا، بطريقة حاسمة، بعد أشهر من الجدل حول ارتباطه.

وعلق رواد السوشيال ميديا على ظهور نور النبوي والفنانة سلمى أبو ضيف في نفس المكان بالمكسيك في يونيو الماضي.

وتوقع رواد السوشيال ميديا، أن تكون هناك علاقة حب تجمع بين نور النبوي وسلمي أبو ضيف منذ مشاركتهما معا في أحد مسلسلات رمضان.

وظهر نور النبوي في نفس المكان التي ظهرت فيه سلمي ابو ضيف ونشرت الصور علي انستجرام.

وجاءت أبرز التعليقات " شكلهم ارتبطوا من وقت المسلسل "؛ نور النبوي لايق علي سلمى أبو ضيف".

‎أطلقت شركة "تي فيجن" الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل في سبتمبر الماضي.