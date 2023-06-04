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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة نادرة من الطفولة.. سلمي أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

صدى البلد

احتفلت الفنانة سلمي أبو ضيف بعيد ميلاد شقيقتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشرت سلمي أبو ضيف صورة لها برفقة شقيقتها ووالدها من الطفولة عبر خاصية الاستوري وعلقت: عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة نورا نور الأسرة.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، قالت إنها سعيدة بردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي المداح 3  والإمام الشافعي، في دراما رمضان 2023، خاصة في ظل استمرار تصوير العملين حتى الآن.

 

وأوضحت سلمى أبو ضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، على محطة راديو إنرجي، أنها كانت مرعوبة في البداية بعدما عرض عليها دورها في "المداح 3".


وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أنها تأنت في اتخاذ القرار، موضحة: "كنت مرعوبة وخفت جدا وخدت وقت على ما فكرت وعملت استخارة لإنه في جن واشتغلت عليه على إنهم شخصيتين مش شخصية واحدة".

 

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

 

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية درست الإعلام وعملت عارضة أزياء، كما عملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة وكان أول أعمالها الفنية عام 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

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