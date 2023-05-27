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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف بإطلالة بينك على السجادة الحمراء لختام مهرجان كان

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على أن تكون من أوائل النجمات المتواجدات على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي منذ قليل، وظهرت مرتدية فستان بينك أنيق، والتقطت الصور أمام الكاميرات.

 

توافد النجوم منذ قليل على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد انتهاء فعاليات النسخة 76 التي شهدت عرض وحضور العديد من الأفلام والنجوم حول العالم. 

 

وفاز فيلم The Zone of Interest للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر، بجائزة لجنة النقاد الدولية “الفيبريسي”، قبل ساعات من انتهاء فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

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فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد الأعمال المرشحة بقوة للحصول على السعفة الذهبية هذا العام. 

 

تسدل النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

 

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم السينما والفن في العالم، وعلى رأسهم توم هانكس، مادس ميكيلسن، سكارليت جوهانسون، أدريان برودي، جوني ديب، جود لو، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وغيرهم. 

 

وقد يحصل أحدهم على جائزة في حفل ختام مهرجان كان الليلة، بعدما شاركوا جميعا في أفلاما عرضت على مدار الأيام الماضية، ولكن جزء كبير منها كان خارج المسابقة من فيلم ليوناردو دي كابريو، وجوني ديب الذي عرض في حفل الافتتاح. 

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