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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 أعراض خفية لمرض السكري من النوع الثاني.. احذرها

10 أعراض خفية لمرض
10 أعراض خفية لمرض السكري من النوع الثاني

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تتسم بارتفاع مستوى السكر في الدم، قد يكون هناك بعض الأعراض الخفية التي يمكن أن تكون مرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني وتستدعي الحذر، لذلك نكشف عنها .

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10 أعراض خفية لمرض السكري من النوع الثاني

كشف موقع هيلثي عن بعض الأعراض الخفية التي قد تكون مرتبطة بهذا المرض:

تعب غير مبرر: إذا كنت تشعر بالتعب بشكل مستمر دون سبب ظاهر، فقد يكون ذلك علامة على احتمالية وجود مرض السكري من النوع الثاني. ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطاقة والشعور بالتعب.

زيادة العطش والجفاف: إذا كنت تشعر بالعطش المفرط والجفاف الشديد، فقد يكون ذلك علامة على احتمالية وجود مرض السكري من النوع الثاني. ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة العطش وتكرار التبول.

زيادة الشهية: قد تشعر بالجوع المفرط ورغبة مستمرة في تناول الطعام، حتى بعد تناول وجبات كبيرة. زيادة الشهية قد تكون علامة على احتمالية وجود مرض السكري من النوع الثاني.

زيادة في الوزن: إذا كنت تزيد في الوزن دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على احتمالية وجود مرض السكري من النوع الثاني. انقطاع توازن هرمون الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التراكم الدهني وزيادة الوزن.

تآكل الأعصاب: في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع الثاني في تآكل الأعصاب، والذي يمكن أن يتسبب في آلام الأعصاب والتنميل في الأطراف.

من الضروري أن تعلم أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مشتركة مع حالات صحية أخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني. إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض أو تشك في وجود مرض السكري، يجب عليك استشارة الطبيب لإجراء التقييم اللازم والحصول على التشخيص الدقيق.

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