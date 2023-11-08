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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهم جنائية.. روسيا تضع قاضيا دوليا على قائمة المطلوبين لديها

روسيا
روسيا

وضعت روسيا اليوم الأربعاء قاضيا دوليا ضمن قائمة المطلوبين لديها، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.
وضمت قائمة المطلوبين لدى روسيا، القاضي  في المحكمة الجنائية الدولية، الكوستاريكي سيرجيو جيراردي أوجالدو جودينيز.

ذكرت وزارة الداخلية الروسية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، إن القاضي "مطلوب على ذمّة تحقيق جنائي".

وكانت موسكو أضافت في مايو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى قائمة المطلوبين لديها.
وسبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في الربيع تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال إلى أوكرانيا.

وليست روسيا عضواً في المحكمة.

لكن قرار المحكمة يعوق تحركات بوتين الدولية حيث أنّ مذكّرة المحكمة تهديد باعتقال بوتين.

منعت مذكرة المحكمة سفر بوتين إلى الخارج فلم يحضر قمة البريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي ولا قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر.

ووفق صحف دولية، فإن تحرك روسيا يعد رد منها على قرارات المحكمة ضد قراراتها نحو بوتين والمسئولين الروس الذين اتهمتهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ولم تقم المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الإجراءات ضد الاحتلال الصهيوني رغم جرائم الحرب التي يشنها كل يوم في غزة .

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