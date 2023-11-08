روسيا: بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جعلوا عمل الأمم المتحدة بلا معنى

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن تصرفات بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقلل من قيمة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وكذلك بعض هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح باتروشيف في اجتماع مع نظرائه في رابطة الدول المستقلة: "اليوم نرى أن العديد من المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها لتنسيق جهود المجتمع العالمي ومنع الصراعات، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، تنخفض قيمتها وتفقد نفوذها بسرعة، وذلك بسبب النهج المسيس لـ واشنطن ولندن وبروكسل"، مضيفا: "لقد جعلت أنشطتهم، عمل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة بلا معنى".

وحذر باتروشيف من أن مولدوفا جعلت من التنازل عن السيادة سياستها وتخاطر بالوقوع ضحية أخرى للسياسة الاستعمارية الغربية.

وأضاف أمين مجلس الأمن الروسي: "قيادة مولدوفا تحت ضغط الغرب جعلت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتخلي عن السيادة والهوية الوطنية سياستها، كما تخاطر مولدوفا بأن تصبح ضحية أخرى للسياسة الاستعمارية الغربية".

وأشار باتروشيف إلى أن التسوية بين أذربيجان وأرمينيا لن تكون ممكنة إلا عندما تتوقف القوات من خارج المنطقة عن التدخل في الصراع، في حين أن خطوات الغرب الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وتابع: "نحن مهتمون أيضا باستقرار الوضع في منطقة جنوب القوقاز وتهيئة الظروف لتنميتها وتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون، ومن أجل القيام بذلك تتخذ روسيا باستمرار خطوات بشأن التطبيع الشامل للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان من أجل إبرام معاهدة سلام بين هذين البلدين، وترسيم الحدود، وفتح اتصالات النقل".

وأوضح أن هذا ممكن فقط في حالة عدم تدخل قوى من خارج المنطقة، مشددا على أن تصرفات الدول الغربية تؤدي إلى تدهور البيئة في المنطقة وتسهل استمرار المواجهة فيها.