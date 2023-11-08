فاعليات اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث)

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) بجزيرة سارة بأرمنت.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها وحدة السكان، للمرة الثانية إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الأقصرية، وشهد اللقاء عقد ندوة عن صحة الأسنان حاضرت فيها د.سحر ابو الوفا مجلى مدير عام الادارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، ومحاضرة عن الدعم النفسي حاضرت فيها سمر أحمد من فريق عمل وحدة السكان، وتناولت مشكلة “الحد من غلاء المهور” ضمن مبادرة المؤنسات الغاليات التى أطلقتها وحدة السكان.



ودار نقاش حوارى عن الأسباب وراء تأخر سن الزواج بين الشباب والفتيات، والحلول المقترحة، وكذلك تم التحدث عن مبادرة "رفقاً بالقوارير" التى أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة وتتضمن موضوعات(لا لختان الاناث ، لا للزواج المبكر ، لا للعنف ضد المرأة ).



شهد اللقاء حضور عدد 50 سيدة أقصرية، وشارك في الفعاليات كلا من رجاء شوقى احمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وتنسيق د.أحمد العراقى منسق المسؤولية المجتمعية ، عضو المجلس الإقليمي للسكان، وعدد من الفتيات المتطوعات ضمن فريق عمل وحدة السكان.

وذكرت رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أن المبادرة مستمرة لتشمل كل سيدات الأقصر في كل ما يخص المرأة الأقصرية، وستتخذ محاور عديدة لتغطي كافة المتطلبات من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هي عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باعتبار أن (المرأة) من أهم المحاور الرئيسية التي تعنى بها وحدات السكان.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

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