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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أكتوبر.. ضبط 5431 علبة سجائر تباع بأزيد من أسعارها الرسمية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 5431 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعها بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظة سوهاج، خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حرصًا على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5431 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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