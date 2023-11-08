منظومة جديدة أطلقتها الحكومة لأصحاب بطاقات التموين .. لا تفوتك التفاصيل

في ظل ما يواجهه العالم حالياً من ارتفاع بأسعار السلع الغذائية منها، نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم، تبذل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة لمواجهة تلك التغيرات والتحديات التي فرضتها الحرب محليا وعالميا خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها بأسعار مناسبة.

وأطلقت الدولة والعديد من المؤسسات عدة مبادرات لتوفير جميع السلع ومستلزمات الأسرة بجودة عالية وأقل الأسعار.

منظومة جديدة لصرف السلع التموينية

وفي التقرير التالي يستعرض "صدى البلد"، أهم المعلومات عن المنظومة الجديدة التي أطلقتها الحكومة من أجل رفع العناء كاهل المواطن والتخفيف عنه.

وفى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق منظومة جديدة لصرف السلع التموينية إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، تهدف إلى الحد من التلاعب فى صرف سلع المقررات، وتسجيل ما يصرف للمستفيد فعليا من سلع على النظام الإلكتروني للمنظومة، ومن ثم منع تلاعب بعض المنافذ والتجار بتسجيل سلع غير منصرفة للمواطن، وضمان توزيعها بشكل عادل لصالح المواطنين.

وتم العمل بالمنظومة الجديدة داخل 22 محافظة، على أن يتم تعميم المنظومة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، خلال تصريحات صحفية ،إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على ميكنة الخدمات التموينية وأن المنظومة الجديدة بدأ تطبيقها فى 22 محافظة حتى الأن كمرحلة أولى وجارى تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف مدكور، أن من حق المواطن الحصول على أى سلعة من هذه المنتجات بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيهاً للفرد على بطاقة التموين حتى المستفيد ال4 بينما يحصل الـ5 ومن يليه على سلع بقيم 25 جنيها.

رسائل SMS من التموين للتوعية

وأكد مدكورعلى استمرار وزارة التموين فى تطبيق خدمة ارسال رسائل" sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى الحفاظ على حقوق المواطن في صرف السلع التى يرغب فى الحصول عليها ضمن سلع مقررات التموين، والتى تبلغ نحو 30 صنفا من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاى والمسلى والجبن .

وأنه من خلال تطبيق المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التى يحصل عليها المواطن دون غيرها من سلع أخرى ومن ثم معرفة رصيد المنتجات أول بأول، ولقد كان يحدث فى السابق، أن يصرف المواطن مثلا سلع مخالفة للسلع الأساسية، ويقوم المنفذ أو التاجر بتسجيل سلع أخرى مثل السكر أو زيت الطعام أو الأرز لكن مع المنظومة الجديدة سيتم تسجيل المنتجات التى يحصل عليها المواطن فعليا وبالتالى ستمنع أى تلاعب فى صرف السلع الغذائية.

ويتلقى صاحب بطاقة التموين بمجرد بصرف السلع التموينية الخاصة به من منافذ التموين رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة و الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للمنفذ.

ومن جانبه كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية خلال الأزمة الاقتصادية.

توفير سلع بأسعار مناسبة

وقال عبد العظيم ـ خلال تصريحات له، إن جميع دول العالم تعاني من تكاليف المعيشة خاصة بعد الأزمات التي يمر بها العالم، حيث تسبب ذلك في مشكلة تسمى سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم، مضيفا أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات بتوجيهات من القيادة السياسية لكي توفر كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين وهو ما يحدث بالفعل.

وأشار عبدالعظيم، أن تلك المنظومة الجيددة وجميع قرارات وزارة التموين الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة أمام المواطن، تتميز بميزتين وهما الجودة والسعر المناسب، منوهًا بأن الهدف من توفير السلع الغذائية من خلال الجمعيات الاستهلاكية أو منافذ البيع المتنقلة هو الوصول إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية بجانب الوصول إلى كافة فئات المجتمع.

ما هدف المنظومة الجديدة؟

وباستخدام المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التي يحصل عليها المواطن دون إمكانية تسجيل سلع أخرى غير مصرفة للمواطن، هذا سيسمح بمتابعة رصيد المنتجات بشكل دقيق وسيمنع أي تلاعب في صرف السلع الغذائية.

تقدم منظومة الصرف التمويني الجديدة تحسينًا كبيرًا في إدارة وتوزيع المقررات التموينية في مصر، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والحد من التلاعب في النظام، وبفضل هذه المنظومة سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع الأساسية بشكل أكثر شفافية وعدالة.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كذلك اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة فى حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

تم تطبيق المنظومة الجديدة في 22 محافظة كمرحلة أولى ومن المخطط توسيع نطاقها لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق، يعكس هذا التزام الوزارة بتوسيع تأثير هذه التقنية في جميع أنحاء البلاد.

وهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على حقوق المواطن في الحصول على السلع التموينية الأساسية التي تشمل ما يقرب من 30 صنفًا من السلع، مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاي والجبن، ويمكن للمواطن الحصول على هذه السلع بقيمة الدعم المخصصة له وفقًا لبطاقته التموينية.