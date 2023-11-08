عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منظومة جديدة أطلقتها الحكومة لأصحاب بطاقات التموين .. لا تفوتك التفاصيل

منظومة جديدة لصرف
منظومة جديدة لصرف المقررات التموينية

في ظل ما يواجهه العالم حالياً من ارتفاع بأسعار السلع الغذائية منها، نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم، تبذل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة لمواجهة تلك التغيرات والتحديات التي فرضتها الحرب محليا وعالميا خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها بأسعار مناسبة.

وأطلقت الدولة والعديد من المؤسسات عدة مبادرات لتوفير جميع السلع ومستلزمات الأسرة بجودة عالية وأقل الأسعار.

منظومة جديدة لصرف السلع التموينية

وفي التقرير التالي يستعرض "صدى البلد"، أهم المعلومات عن المنظومة الجديدة التي أطلقتها الحكومة من أجل رفع العناء كاهل المواطن والتخفيف عنه.

وفى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق منظومة جديدة لصرف السلع التموينية إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، تهدف إلى الحد من التلاعب فى صرف سلع المقررات، وتسجيل ما يصرف للمستفيد فعليا من سلع على النظام الإلكتروني للمنظومة، ومن ثم منع تلاعب بعض المنافذ والتجار بتسجيل سلع غير منصرفة للمواطن، وضمان توزيعها بشكل عادل لصالح المواطنين.

وتم العمل بالمنظومة الجديدة داخل 22 محافظة، على أن يتم تعميم المنظومة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، خلال تصريحات صحفية ،إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على ميكنة الخدمات التموينية وأن المنظومة الجديدة بدأ تطبيقها فى 22 محافظة حتى الأن كمرحلة أولى وجارى تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

5 فئات مسموح لها إضافة مواليد جديدة.. وتفاصيل زيادة دعم بطاقات التموين

وأضاف مدكور، أن من حق المواطن الحصول على أى سلعة من هذه المنتجات بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيهاً للفرد على بطاقة التموين حتى المستفيد ال4 بينما يحصل الـ5 ومن يليه على سلع بقيم 25 جنيها.

رسائل SMS من التموين للتوعية

وأكد مدكورعلى استمرار وزارة التموين فى تطبيق خدمة ارسال رسائل" sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى الحفاظ على حقوق المواطن في صرف السلع التى يرغب فى الحصول عليها ضمن سلع مقررات التموين، والتى تبلغ نحو 30 صنفا من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاى والمسلى والجبن .

وأنه من خلال تطبيق المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التى يحصل عليها المواطن دون غيرها من سلع أخرى ومن ثم معرفة رصيد المنتجات أول بأول، ولقد كان يحدث فى السابق، أن يصرف المواطن مثلا سلع مخالفة للسلع الأساسية، ويقوم المنفذ أو التاجر بتسجيل سلع أخرى مثل السكر أو زيت الطعام أو الأرز لكن مع المنظومة الجديدة سيتم تسجيل المنتجات التى يحصل عليها المواطن فعليا وبالتالى ستمنع أى تلاعب فى صرف السلع الغذائية.

ويتلقى صاحب بطاقة التموين بمجرد بصرف السلع التموينية الخاصة به من منافذ التموين رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة و الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للمنفذ.  

ومن جانبه كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية خلال الأزمة الاقتصادية.

توفير سلع بأسعار مناسبة

وقال عبد العظيم ـ خلال تصريحات له، إن جميع دول العالم تعاني من تكاليف المعيشة خاصة بعد الأزمات التي يمر بها العالم، حيث تسبب ذلك في مشكلة تسمى سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم، مضيفا أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات بتوجيهات من القيادة السياسية لكي توفر كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين وهو ما يحدث بالفعل.

وأشار عبدالعظيم، أن تلك المنظومة الجيددة وجميع قرارات وزارة التموين الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة أمام المواطن، تتميز بميزتين وهما الجودة والسعر المناسب، منوهًا بأن الهدف من توفير السلع الغذائية من خلال الجمعيات الاستهلاكية أو منافذ البيع المتنقلة هو الوصول إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية بجانب الوصول إلى كافة فئات المجتمع.

ما هدف المنظومة الجديدة؟

وباستخدام المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التي يحصل عليها المواطن دون إمكانية تسجيل سلع أخرى غير مصرفة للمواطن، هذا سيسمح بمتابعة رصيد المنتجات بشكل دقيق وسيمنع أي تلاعب في صرف السلع الغذائية.

تقدم منظومة الصرف التمويني الجديدة تحسينًا كبيرًا في إدارة وتوزيع المقررات التموينية في مصر، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والحد من التلاعب في النظام، وبفضل هذه المنظومة سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع الأساسية بشكل أكثر شفافية وعدالة.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كذلك اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة فى حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

السلع التموينية تطرح مناقصة بـ1000 طن زيت خام محلي.. تفاصيل

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

تم تطبيق المنظومة الجديدة في 22 محافظة كمرحلة أولى ومن المخطط توسيع نطاقها لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق، يعكس هذا التزام الوزارة بتوسيع تأثير هذه التقنية في جميع أنحاء البلاد.

وهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على حقوق المواطن في الحصول على السلع التموينية الأساسية التي تشمل ما يقرب من 30 صنفًا من السلع، مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاي والجبن، ويمكن للمواطن الحصول على هذه السلع بقيمة الدعم المخصصة له وفقًا لبطاقته التموينية.

التموين وزارة التموين السلع السلع التموينية الأزمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

مستشار وزير التموين الأسبق: حرب غزة لن تؤثر على أسعار الغذاء|فيديو

معاون وزير التموين: نجاح كبير لمبادرة خفض الأسعار بعد إجراءات الحكومة|خاص

وزير التموين: مراكز الغذاء الخضراء ستساهم في خفض أسعار الخضراوات والفاكهة

ترشيحاتنا

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

"للمرة الثانية".. حملة السيسي الانتخابية تلتقي وفداً من المصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ