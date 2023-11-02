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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

صدى البلد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر، والتي بدأت أول نوفمبر عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، لافتاً إلى أن هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيها.

المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.

الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

السلع التموينية قائمة اسعار السلع التموينية شهر نوفمبر التموين وزارة التموين

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