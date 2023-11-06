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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 530 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية

إبراهيم عشماوي مساعد
إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن طن السكر يُباع في البورصة العالمية بـ 740 دولار مع الشحن والتوصيل يصل لـ 810 دولار، وفيما يحدث في الأقماح والغلال شهدت زيادة 7%، وذلك بسبب المتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية التي تؤدي لزيادة الأسعار. 

مساعد وزير التموين يتحدث عن الدعم 

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الأولوية الخاصة بالدولة للفئة التي تحتاج رعاية من الدولة المصرية، والطبقة الأولى بالرعاية تتحصل على دعم يصل لـ 530 مليار جنيه، منها ما يصل 128 مليار في دعم السلع الغذائية، والشريحة الأولى بالرعاية يوجد 72 مليون مستفيد من الخبز، و64 مليون مستفيد مما يقرب من 32 سلعة. 

وتابع مساعد وزير التموين، أن الدولة تدعم الأولى بالرعاية بنسبة 68% من إجمالي المجتمع، ولا يوجد مشكلة في هذه الشريحة، ويوجد أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية. 

التموين مساعد وزير التموين البورصة العالمية برنامج الحكاية عمرو أديب الدولة المصرية

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