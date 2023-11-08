قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا فلسطينيا جديدا في خان يونس

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا فلسطينيا جديدا في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وصل إلى 19 شهيدا.

ووجه الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر دعوة عاجلة للسماح بالوصول الآمن وبلا عوائق لجميع أنحاء غزة لتوصيل الإمدادات و المساعدات الطبية.

كانت وكالة “رويترز”، نقلت عن وزير الدفاع الإيطالي “جويدو كروزيتو”، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا سترسل مستشفى عائما بطاقم مكون من 170 فردا إلى سواحل غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، "لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية".