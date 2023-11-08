عمرو عمار: يوم 7 أكتوبر سقط قناع إسرائيل كقوة عالمية في المنطقة

أكد عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أن يوم 7 أكتوبر سقط قناع إسرائيل بأنهم قوة عالمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قناع الإنسانية للعالم سقط أيضا.

وأضاف “عمار”، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن قناع الذراع الطولى لإيران سقط ولم نرَ أي شيء منهم، متابعا أن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان محاولة لملمة أشلائه.

وتابع الباحث الجيوسياسي، أن المقاومة الفلسطينية ليست حركة حماس والمقاومة بدأت قبل قيام دولة إسرائيل في ثورة البراق، مستدركا أن المقاومة كانت تواجه عصابات إسرائيل قبل قيام دولتهم.