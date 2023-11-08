برعاية النائب مجاهد نصار ومستقبل وطن...ندوة توعوية حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

نظمت مستشفى مجاهد نصار التخصصي، بميت نما، في إطار الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية ، وتحت رعاية النائب مجاهد نصار ، وحزب مستقبل وطن، ندوة توعوية وتثقيفية، بشأن مخاطر "الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية"، لزيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات وتشجيع المؤسسات الصحية على اعتماد أفضل الممارسات لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى.

وأوضح الأطباء المحاضرون بالندوة أن الكائنات الحية المسببة للأمراض تشمل "البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات"، وأن المضادات الحيوية تعمل فقط على البكتيريا وليس لها أي دور يذكر مع الباقي.

وحذرت الندوة من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها البعض مثل إعطاء المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا، وكذا إعطاء المضادات الحيوية دون وصفة من طبيب متخصص، إلى جانب عدم الالتزام بالمواعيد البينية للجرعات، وعدم إعطاء الجرعة كاملة.

وأشار المحاضرون ، إلى بعض المخاطر التي تحدث جراء الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، ومنها ضعف المناعة وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

كما قدمت الندوة بعض النصائح للحضور لتلافي هذه المخاطر، ومنها عدم استخدام المضادات الحيوية إلا من خلال وصفة طبية، وعدم تداول المضادات الحيوية بين الأشخاص ظنا منهم أن تشابه الأعراض، مبرر لتناول نفس الوصفة الطبية.

جاءت الندوة بحضور ورعاية الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ومجموعة من الأطباء المحاضرين وعدد كبير من المواطنين والشباب وأهالي شبرا الخيمة.